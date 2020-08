Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Présentation du Plan départemental de Relance économique et sociale

Plus de 500 millions d’euros pour retrouver le chemin de la croissance et du développement.

Ce jeudi 30 juillet, accompagné de Marie-Lyne Soubadou, vice-Présidente déléguée à l'Education, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a présenté, en présence de Benoît Herlemont, représentant de l’Etat, de Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’Agriculture, et de l’ensemble des partenaires, les mesures prévues dans le Plan Départemental de Relance Economique et Sociale, programme voté en séance plénière le 15 juillet dernier.



« La crise sanitaire que nous venons de surmonter a été d'une très rare violence. A la peur légitime de la maladie, s'est ajoutée une crise économique et sociale sans précédent" a rappelé Cyrille Melchior.



« A l'heure où La Réunion panse ses plaies, le Conseil départemental veut apporter une réponse forte, en fixant une nouvelle impulsion de l'action publique départementale.



Sur le court terme, ce plan prévoit d'engager 70 millions d'euros, afin de répondre à l'urgence du contexte socio-économique et sanitaire à La Réunion.



Dans la durée, nous voulons inscrire notre engagement à travers une politique d'investissement de près de 500 millions d'euros sur la période 2020-2025 sur plusieurs axes : agriculture, logement, accompagnement des plus vulnérables, infrastructures départementales, transition écologique... » a précisé le Président de la Collectivité.



Un plan départemental ambitieux qui se décline en plusieurs dispositifs : 1 - Participation à l'amélioration des conditions sanitaires : renforcer la lutte contre la dengue 7,5 M€

Eliminer les gîtes larvaires liés aux carcasses et dépôts sauvages

EPCI et communes :"Pacte de solidarité anti-vectoriel", actions de lutte sur les espaces collectifs

Associations : agrées dans le domaine de la lutte anti-vectorielle

SPL EDDEN : contrat de prestation intégrée (CPI)



2- Aux côtés des personnes vulnérables : continuité pédagogique et décrochage scolaire

Actions proposées :

=> Vacances apprenantes (Rectorat) du 4 juillet au 17 août : mise à disposition des collèges

=> Soutien scolaire aux enfants de l'aide sociale :

*1500 collégiens : indemnité de soutien scolaire adossée aux aides ASFAM; 1000 €/enfant pour 50 heures

* Aide d'un montant total de 1,5 millions d'euros



A moyen terme, des solutions partagées avec les partenaires (Etat, Communes, CAF...) pour 2021



3 - Aux côtés des personnes vulnérables : sécuriser l'aide alimentaire pour les familles

=> Chèque accompagnement personnalisé alimentaire

=> Charte signée avec l'ensemble du réseau de distribution : produits alimentaires et produits d'hygiène corporelle et bucco-dentaire

10 000 familles en 2020 et 20 000 familles en 2021.

Budget global de 2M€



Aux côtés des personnes vulnérables : Plate-forme d'écoute pour lutter contre l'isolement

Ecoute neutre, accessible, gratuite, pour un meilleur repérage des situations et des problématiques



Actions proposées :

*Plate-forme externalisée avec une équipe de professionnels

*Situations de fragilité les plus aigües : fin de journée (en dehors des horaires de bureau), en soirée, pendant les week-ends et les jours fériés



Budget prévisionnel de 2M€



4 - Aux côtés des personnes vulnérables : Pass social Département "Reconstruction, bien-être, loisirs"

Réduire les effets du confinement et avoir un effet positif sur l'emploi dans les services directement touchés par la crise



Actions proposées :

*Créer un dispositif temporaire de remise en forme : sport, bien-être, pleine nature, culture

*Chéquier-services d'une valeur totale de 150€



Estimation d’environ 120 000 personnes vulnérables, âgées, handicapées et foyers bénéficiaires du RSA.



Budget prévu de 16 M€



5- Améliorer les conditions de logement

15 600 habitats insalubres, 35 000 logements sociaux ont plus de 20 ans



Besoins : 5000 logements/an ; foncier aménagé : production en forte baisse

=> L'amélioration de l'habitat



*Doubler le nombre de ménages : 20 000 sur 5 ans



* Le budget supplémentaire : 100M€ entre 2021 et 2025

=> Rénovation des logements sociaux

=> Foncier aménagé pour la construction de logements



6- Un plan ambitieux pour les petites et moyennes entreprises du BTP

Le covid a généré des décalages de planning, une augmentation des coûts



Amplifier l'investissement avec 489 M€ supplémentaires pour le BTP :

*Améliorer les modes de prise en charge de nos publics

*Améliorer les infrastructures départementales

Faciliter l'accès aux petites et moyennes entreprises



7- Soutenir les filières agricoles, contribuer à la sécurité alimentaire et à la production locale

A court terme, les filières touchées (horticoles, équines…) ont fait l'objet d'une aide pour 1 M€



A moyen terme renforcer la sécurité alimentaire et valoriser la production locale :

*L'aménagement des terres agricoles

*Augmenter les productions végétales et animales

*Améliorer le taux de couverture des produits locaux

*Un plan bio ambitieux pour le territoire



Le budget à court et à moyen terme est de 42,5 millions d'euros



8 - Accélérer la transition écologique pour atteindre l'objectif "0 carbone"

=>Le programme de plantation d'1M d'arbres indigènes et endémiques

=>Le plan Negawatt : effacement de l'empreinte électrique du Département



Budget : 8,5 M€



Les deux plans (court terme et moyen terme) visent principalement à améliorer :

- la situation sociale et économique de l'île, au bénéfice de sa population.

- l'efficacité de la lutte contre les fractures sociales et les risques sanitaires (dengue).

- La capacité de résilience du territoire pour une meilleure prise en compte du risque d'isolement et une meilleure préparation des crises futures.



« C'est tout le sens du Plan Départemental de Relance Economique et Sociale qui se veut être concerté, partenarial, cohérent, opérationnel et résolument tourné vers un sursaut de notre territoire. » a conclu Cyrille Melchior, le Président du Conseil départemental.



