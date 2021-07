Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Présentation des véhicules sponsorisés du CCAS

Le Maire & Président du CCAS et les administrateurs de l’établissement public local ont accueilli ce mercredi 21 juillet 2021 à 18h00 sur le parvis de l’Hôtel de ville les chefs d’entreprises qui sponsorisent deux véhicules du Centre Communal d’Action Sociale dans le cadre de la reconduction du partenariat avec les acteurs économiques.



Le principe de ce partenariat, auquel le CCAS a adhéré en 2019, consiste à louer sur une longue durée des “kangoo” dont les loyers sont payés par des recettes publicitaires grâce à des annonceurs locaux qui ont en contrepartie un emplacement sur la carrosserie des véhicules.

« Dans la conjoncture financière tendue que nous connaissons ces dernières années, il va de soi que pouvoir disposer de tels moyens à un coût moindre pour la collectivité est une opportunité que nous ne pouvions pas refuser » a expliqué Bruno Domen accompagné pour l’occasion de nombreux élus venus saluer l’engagement des sociétés partenaires.

« Grâce à cette action le CCAS de Saint-Leu compte donc deux véhicules de cinq places de plus dans son parc. Ceux-ci assurent quotidiennement l’accompagnement de publics en difficulté dans leurs démarches administratives, dans leurs courses et certains déplacements sanitaires » commente Jacques Dennemont et le Maire d’ajouter que: « notre pôle dédié aux personnes âgées et aux personnes handicapées a réalisé plus de 6300 interventions en 2020 au titre de l’accompagnement individuel dans les démarches. Et 2600 déplacements de plus ont été comptabilisés lors de la période de confinement en début d’année dernière, où il était question d’aider sur le plan alimentaire les familles et les personnes en difficulté ».

Ces véhicules se déplacent autant dans les quartiers de Saint-Leu qu’en dehors de la commune pour assurer une exposition maximale des 33 sponsors du CCAS de Saint-Leu.







