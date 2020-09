Rubrique sponsorisée Présentation de l'exposition aux Archives départementales, "Nous et les autres : des préjugés au racisme"

Entrée libre et gratuite jusqu'au 30 juin 2021, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

archives.departementales@cg974.fr

Comment se construisent les préjugés ? Quelle est la réalité des "races" d'un point de vue génétique ? Comment des États en sont-ils venus à institutionnaliser le racisme ? Autant de questions auxquelles entend répondre l'exposition "Nous et les autres : des préjugés au racisme", conçue par le Musée de l'Homme, et présentée ici dans une version adaptée pour la salle d'exposition des Archives départementales, en partenariat avec le rectorat de La Réunion, lors d'une soirée organisée jeudi 17 septembre en présence notamment de la vice-Présidente du Département déléguée à la Culture.