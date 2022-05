Législatives

Présentation d'Hélène Coddeville et son suppléant Romain Davis dans la 7e circonscription

Investie par le parti présidentiel, Helène Coddeville a présenté sa candidature dans la 7e circonscription aux côtés du sénateur Michel Dennemont. Elle propose un "programme national décliné au niveau local."

Publié le Samedi 21 Mai 2022

Son communiqué:



Je suis Hélène Coddeville, 56 ans, mère de 3 enfants et conseillère en communication médicale. J’ai été nommée Présidente de l’Union Européenne des Femmes section Réunion/Océan indien en novembre 2019. Fondée en 1953, l’Union Européenne des Femmes est une ONG internationale reconnue auprès du Conseil de l’Europe, où elle a le statut de consultante. Elle est aussi représentée à l’ONU et à l’UNESCO.



Parallèlement, je suis aussi Référente adjointe de la République en Marche.

Marcheuse de la première heure (06 Avril 2016), j’ai donc œuvré à l’élection d’Emmanuel Macron en 2017.



Aujourd’hui, le Président de la République m’a témoigné sa confiance en me donnant l’investiture Ensemble! Majorité présidentielle pour la 7ème circonscription de la Réunion.

Lors de son premier quinquennat, L’égalité Homme/femme a été décrétée grande cause nationale par le Président de la République. Soit l’ADN même de l’Union Européenne des Femmes. Nous défendons l’égalité Homme/Femme, le droit des femmes et des enfants et nous luttons contre les violences faites aux femmes.



Le président Emmanuel Macron a réitéré sa volonté de poursuivre son action pour cette cause lors de son second quinquennat. Depuis 2019, de nombreuses mesures ont été adoptées grâce au Grenelle des violences conjugales (46 mesures).



A ce propos je souhaite rappeler le numéro d’urgence pour les femmes victimes de violence : 3919 accessible 24/24 et 7 jours sur 7.



L’Assemblée Nationale est au cœur de notre démocratie, sa mission est de faire voter les lois et de contrôler le gouvernement. Les députés de la majorité présidentielle sont de fait représentants dans l’hémicycle de leur circonscription.



Ils sont chargés de se faire l’écho des préoccupations propres de leurs territoires

En clair, la ou le député(e) devient donc le porte-parole de sa circonscription en l’occurrence ici pour moi c’est la 7ème.



La ou le député(e) peut intervenir auprès des pouvoirs publics pour réclamer la mise en place de certaines politiques (économiques, culturelles ou même sociales de SA circonscription.)



La ou le député(e) de la majorité présidentielle peut-être aussi un relai des entreprises, des fédérations mais aussi des particuliers, des associations de SA circonscription auprès des services de l’État.



J’ai donc été investie par le président Emmanuel Macron pour représenter la majorité présidentielle et pour être une député de proximité dans la 7ème circonscription.

Nous avons construit non pas un programme local mais un programme national DÉCLINÉ au niveau LOCAL.



Voici en quelques mots les principaux défis qui nous attendent: le pouvoir d’achat; l’emploi; la santé; les retraités; l’Europe; la jeunesse et la planification écologique que mettra en place la première Ministre Elisabeth Borne que je tiens à saluer ici. Trente ans ont été nécessaire pour qu’une femme accède de nouveau à cette éminente fonction.



Pour notre île : Le président Emmanuel Macron a décidé que la Réunion sera le fer de lance de sa stratégie indo-pacifique. C’est un projet ambitieux qui permettra à la Réunion un nouvel essor économique.



Pour ma part, concernant la 7ème circonscription, une de mes priorités sera de résoudre le problème de la crise requin qui n’a que trop duré. D’ailleurs lors de mes différentes visites à l’Élysée, nous avons longuement abordé ce sujet.



C’est une question de volonté, nous devons trouver une solution pérenne.



Présentation de Romain David, suppléant d’Hélène Coddeville :



Je m’appelle Romain DAVID, j’ai 25 ans et j’habite à La Réunion depuis 1999. Inscrit En Marche depuis 2016, j’ai rencontré Hélène Coddeville en 2019 dans le cadre de l’élection municipale à Saint-Paul.



Cette année, j'ai décidé de la rejoindre pour cette campagne législative. J'ai un Master 2 d'administration publique sans lien quelconque avec mon activité professionnelle actuelle puisque j'ai décidé de devenir artisan. Auparavant j’ai eu l’occasion de travailler dans une imprimerie et dans l’hôtellerie pour financer mes projets professionnels et politiques.



J’ai souhaité mettre mon parcours académique au service de mon engagement pour Hélène à l’élection législative. Comme l'a rappelé notre candidate, dans la septième, on a le problème de la mer avec la crise requin. Depuis 2011, on a connu 2 mandatures successives, et malgré toutes les bonnes volontés et les actions mises en œuvre, cela reste malheureusement insuffisant.



Et pire encore, aujourd'hui on se retrouve avec cette problématique sur les bras et d'autres encore plus importantes comme celle de la vie chère qui n'a jamais été aussi préoccupante. Comme tout le monde, je vois l'augmentation des prix dans le commerce, des prix de l’alimentaire.



Cette augmentation est due principalement à l’explosion des coûts de transport. Je l'observe au quotidien et cela m'inquiète pour l'avenir des jeunes et des réunionnais plus généralement. Les prix ne cessent d'augmenter mois après mois. Mon engagement auprès d'Hélène était pour moi indispensable parce qu'il n'est pas encore trop tard pour stopper l'hémorragie et revenir à des prix connus avant le covid. Je demande aux habitants de la 7ème circonscription de nous faire confiance pour porter nos engagements au parlement.