Présent sur un prospectus d'Alain Armand, Patrick Cazal choisit... Didier Robert

"Je tiens à confirmer, sans ambiguïté, mon plein soutien à Didier Robert, dans le cadre de cette élection à Saint-Denis.



Marmaille des Camélias, Château Morange, je suis attaché à mon île, à ma ville, à mon quartier et je vois, avec tristesse les choses se dégrader. Je ne peux pas rester inactif et je fais le choix de soutenir celui qui présente, selon moi, un projet respectueux des quartiers, respectueux de la place du sport dans la ville, respectueux de valeurs telles que l’intégration des plus fragiles.



Je connais par ailleurs les compétences de Didier Robert pour permettre à cette ville de prendre une belle dimension régionale et internationale avec la mobilisation des moyens, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs partout dans la Ville ; avec l’organisation d’événements sportifs importants pour dynamiser cette capitale. Nous serons demain présents aux jeux olympiques, aux jeux des îles. Cela se prépare sérieusement.



Pour cela il faut accompagner les jeunes, les détecter, les former et leur offrir les conditions pour aller le plus loin possible.



Didier Robert m’a proposé de porter la voix des plus fragiles pour développer le plus possible l’accès aux personnes porteuses de handicap à la pratique d’un sport. C’est un engagement qui me touche.



Saint-Denis doit redevenir une ville de champions et une ville championne dans l’accueil des personnes porteuses de handicap."