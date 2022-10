A la Une . Présence potentielle de particules métalliques : Des biscuits Granola rappelés dans toute la France

Au tour des fameux biscuit Granula de faire l'objet d'un rappel national du site gouvernemental Rappel Conso. Le propriétaire de la marque LU, Mondelez, a mis en place cette mesure en raison de la présence potentielle de fines particules métalliques. Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 07:39

Les paquets de biscuits concernés par ce rappel sont les Granola Chocolat au lait vendus par lots de 2 et les Granola Chocolat Noir 195 grs. Ils étaient commercialisés dans la France entière depuis le 3 octobre dernier et notamment distribués dans quasiment toutes les grandes enseignes françaises comme Auchan, Carrefour Casino, Franprix, Intermarché, Leclerc, Monoprix, Simply Market ou encore Système U.



Pour les Granola Chocolat au lait x2, le code-barres est le suivant : 7622210602015 et la date de durabilité minimale s’étend jusqu’au 30 juin 2023. Les lots concernés par le rapatriement de ces produits sont : OCE0123911 – OCE0123912 -OCE0123913 – OCE0123921 – OCE0123922 – OCE0123923 – OCE0123931 – OCE0123932.



Pour le Granola Chocolat Noir, le code-barres est le 3017760595193 et la date de durabilité minimale s’étend jusqu’au 31 mai 2023.. Les lots concernés sont OCE0123872 – OCE0123873 – OCE0123911. La date de durabilité minimale va jusqu’au 31 mai 2023.



"Seuls les lots évoqués dans l'alerte sont concernés par le rappel. Les autres lots des produits Granola chocolat noir et Granola chocolat au lait peuvent être consommés normalement", explique le site Rappel Conso.