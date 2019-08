Présence de salmonelles dans un lot de roquefort AOP de la marque "Société"

Les lots suspects ont fait l’objet d’un retrait en magasin par mesure de précaution. Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au lot décrit ci-dessous de ne pas les consommer.



Société des Caves, engagée au quotidien à proposer des produits de qualité dans le respect des traditions, présente ses excuses aux consommateurs et se tient à leur disposition pour répondre à leurs questions au numéro vert suivant 0800 120 120 (ouvert de 8h00h à 18h00 du Lundi au Vendredi) :





Produit: Roquefort portion 25g, tranche 200g

commercialisés entre le 09 Juillet et le 2 août 2019.



Marque: SOCIETE FR 12.203.018 CE



Lot 3178B DDM 15/09/19

Lot 3170B DDM 16/12/19

Lot 8171A DDM 13/09/19



Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes âgées.



Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.