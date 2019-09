Economie Présence de listeria : Les Salaisons de Bourbon procèdent à un rappel produit La société Salaisons de Bourbon procède au rappel d’un lot de barquettes de fromage de tête piment 4 tranches du rayon libre-service après avoir été informée d’une présence ponctuelle de listeria monocytogènes par un de ses clients :

Il s’agit du lot unique de produits portant les caractéristiques suivantes :



- Nom du produit : Fromage de tête Piment 4 tranches - 200 gr

- Marque : Salaisons de Bourbon

- Ean : 3 345 100 002 293

- N° de lot : lot 19238

- DLC : 20.09.2019

- N° d'agrément sanitaire : FR 974 16 001 CE



Nous demandons aux consommateurs qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer et de le détruire ou de le retourner à l’accueil du magasin où ils l’ont acheté pour se faire rembourser.



Par mesure de précautions pour les personnes qui auraient consommé le produit mentionné ci-dessus en cas de fièvre isolé ou accompagnée de maux de tête nous leur recommandons de consulter leur médecin traitant en signalant cette consommation.



Les femmes enceintes ainsi que les sujets immunodéprimés et les personnes âgées doivent redoubler de vigilance face à ces symptômes. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie, qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à 8 semaines.



La sécurité de nos clients étant au centre de nos préoccupations, la Société Salaisons de Bourbon a mis à disposition des consommateurs deux lignes téléphoniques et une adresse mail pour répondre à leurs questions et demandes de complément d’informations :

02 62 25 01 76 et le 06 92 60 77 67

adresse mail : qualite@salaisonsdebourbon.re



Nous informons notre clientèle que la situation est maîtrisée que toutes les mesures ont été mises en place sur les produits concernés afin que cet incident ne puisse se reproduire.



La sécurité de nos clients est au centre de nos préoccupations et nous nous excusons auprès de nos consommateurs de ce désagrément.





