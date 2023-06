A la Une . Présence d’ibis falcinelle sur le site de l’étang du Gol : Ne dérangeons pas cette espèce

Un groupe d’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) stationne dans le secteur de l’étang du Gol. Les services de l'Etat appellent à ne pas déranger ces oiseaux. Chacun est donc invité à ne pas s’en approcher, à ne pas laisser les chiens en divagation et à respecter la quiétude des lieux. Par N.P - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 09:29

Le communiqué :



Depuis la mi-avril 2023, un groupe d’ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) stationne en zone nord-est de l’étang du Gol, sur la commune de Saint-Louis. Ce site est protégé par le Conservatoire du littoral. L’espèce a été identifiée par la société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) le 11 mai 2023 et a été confirmée par l’office français de la biodiversité (OFB) le 12 mai.



La présence de cette espèce est un évènement ornithologique exceptionnel. La précédente observation documentée sur l’île remonte à 1889 sur la commune de Saint-Paul. Il s’agit ici d’une population de 13 à 17 individus adultes en plumage nuptial probablement originaire de Madagascar ou de l’archipel d’Agaléga, au nord de Maurice, où l’espèce est naturellement présente. Sans certitude sur leur territoire d’origine, la communauté scientifique avance deux hypothèses quant à leur présence sur l’île : des conditions météorologiques défavorables qui auraient dérouté le groupe, ou un mouvement nomade qui est un comportement connu chez cette espèce.



L’État (OFB et la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement - DEAL), le Conservatoire du littoral, la CIVIS (gestionnaire du site) et la SEOR se sont organisés pour définir les meilleures conditions de protection de ces individus. En particulier, un suivi régulier est organisé pour surveiller l’évolution de la population et ses conditions de quiétude.



