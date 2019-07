7mag.re

Prescilla Sandenon : en dépit du traumatisme, se relever !

Se relever et devenir plus forte ! Dans sa jeunesse Prescilla a vécu un véritable traumatisme, victime d'attouchements sexuels. La jeune femme, avec une volonté hors du commun a décidé de se réconcilier avec sa part de féminité et d'avancer. Témoignage...



​

Photos: Alain Imanatze

Chloé Grondin