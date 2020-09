Culture "Près des étoiles", le nouveau clip de Mickaël Pouvin

Samedi dernier, devant quelques invités privilégiés que Michael Pouvin a tenu à présenter son tout nouveau titre et nouveau clip "Près des étoiles", un clip réalisé par Mickaël Gresset, co-produit par SHMevents et Antenne Reunion. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 18:08 | Lu 66 fois

Le titre "Près des étoiles" écrit et composé par Mickaël Pouvin est un duo inédit interprété par Micka Pouvin et Jérôme Clerville, le gagnant de Génération Run Star 2018, avec aux arrangements Ssskyron. Le titre sera disponible le 25 septembre sur toutes les plateformes mais vous pouvez déjà le visionner le clip sur la chaîne YouTube Mickaël Pouvin.



Un titre et un clip qui mettent en lumière le dépassement de soi, L’idée d’aller au bout de ses rêves, sans se convenir des préjugés.



"J'ai vécu un après-midi particulièrement riche en émotions. C'est un véritable travail d'équipe et nous avons été ravis de présenter ce projet sur lequel nous travaillons depuis des mois. Nous avions hâte ! Le public présent nous a semblé ravi et touché. Nous mettons beaucoup d'amour dans cette aventure et ce fut un plaisir de pouvoir partager cette énergie en avant-première" déclare Mickaël.





