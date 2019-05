Près de 60 plantes interdites à La Réunion, découvrez leurs noms français

"On va avoir Sanchezia, elle n'a pas de petit nom mais elle est souvent connue comme Sanchezia, on a la Callune, on a un arbre qui s'appelle l'arbre Autographe, elles ne sont pas présentes en grande quantité mais certains les connaissent, soit dans les collectivités soit chez les particuliers, on a aussi les très connues qui seront beaucoup plus difficiles à gérer en termes d'action car beaucoup ont été plantées, l'herbe de la Pampa, le Tulipier du Gabon et des espèces qui n'ont pas spécialement de noms connus et qui sont plus là car il y a eu des échanges entre les personnes", explique-t-elle.Le Tulipier du Gabon par exemple, cet arbre aux racines apparentes, se développe à vitesse grand V. Ses fleurs rouges oranges sont très appréciées des Réunionnais.Parmi ces 60 plantes présentes à La Réunion, on retrouve le Houx, la Pâquerette, la Camomille, l'Acacia ou encore la Belle de nuit, le Palmier à huile, la Fougère d'eau, la Canne de Provence, le Jasmin rose, le Pin noir... et bien d'autres encore.C'est pourquoi, afin de préserver les milieux naturels de La Réunion, la DEAL invite toute personne à prendre ses responsabilités. Au-delà des flux d'import, de commercialisation d'échange, les Réunionnais doivent également se débarrasser des espèces qu'ils possèdent et signaler directement via internet , lorsqu'ils se retrouvent face à l'une de ces espèces.