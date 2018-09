La grande Une Près de 6 000 personnes pour dire 'non' à la carrière de Bois Blanc





La mobilisation a démarré depuis 8h aux Avirons avec la marche des Mamans. Plus de 80 personnes s'étaient déjà retrouvées pour rejoindre la Chaîne Humaine à Bois Blanc.



Cette manifestation est d'autant plus à l'ordre de jour que jeudi 6 septembre, le projet a obtenu un avis favorable sans aucune réserve. La révolte est donc d'autant plus présente auprès de tous ces Réunionnais qui se sentent touchés.



Résultats: Près de 6 000 personnes ont répondu présents ce dimanche matin devant la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu.

Les nombreux gendarmes qui ont ralenti et bloqué la circulation n'ont pas eu raison de ces manifestants prêt à tout pour montrer et clamer leur mécontentement.



Charline Bakowski Lu 420 fois