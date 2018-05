Près de 50.000 euros volés à la Ligue Réunionnaise de Foot

Ils avaient tenté de voler 80.000 euros à la Ligue Réunionnaise de Football. Trois hommes étaient devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce mardi, soupçonnés d’escroquerie et recel.



L’un d’entre eux, J.B, officiellement agent administratif de la Ligue et officieusement aide-comptable, effectue plusieurs virements de 16.000 euros sur les comptes de deux autres individus entre octobre 2016 et février 2017. Sur les 80.000 euros volés de la Ligue, un virement revient, puis un autre est récupéré. Ce sont donc au final plus de 49.000 euros perdus.



J.B, accusé d’escroquerie, conteste les faits : il n’avait pas les identifiants nécessaires pour effectuer des virements. En ce qui concerne les deux bénéficiaires, qui se faisaient 3.000 euros sur les 16.000 euros qu’ils retiraient et rendaient à J.B, ils ne se seraient pas poser de questions.



Et le comptable de la Ligue dans tout ça ? Pour l’avocat de la partie civile, Erick Hesler, il s’agissait d’un moment charnière de changement de présidence où Noël Vidot a laissé la place à Yves Ethève. "Le comptable de la Ligue a toujours rempli son travail de façon très loyale (…) il permet une certaine stabilité au sein de la Ligue", déclare l’avocat. Mais Noël Vidot aurait donné une part des fonctions de comptable à J.B.



Pour la défense, J.B a "le profil du coupable idéal". Car il y aurait des manquements au sein de la procédure : les autres membres de la Ligue ayant accès aux codes bancaires n’ont pas été interrogés, aucune perquisition n’a été effectuée chez J.B et la banque n’a pas effectué de recherche d’adresses IP des virements.



Ils ont néanmoins été condamnés : J.B à 10 mois de prison avec sursis, l'un des bénéficiaires à 4 mois avec sursis et l'autre 4 mois avec sursis et travaux d'intérêt général.