A la Une . Près de 480.000 Réunionnais sont totalement vaccinés

Voici le point de l'Agence régionale de Santé sur l'avancée de la campagne de vaccination à La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 17:43

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 :

Une priorité pour protéger les personnes âgées.



Une efficacité du vaccin de 94% pour prévenir les formes graves d’hospitalisation.



Au 19 octobre, 68,2% des Réunionnais éligibles disposent d’un schéma vaccinal complet (soit 56% de la population totale). La couverture vaccinale continue de progresser lentement ces dernières semaines.

Toutefois, elle stagne chez les personnes âgées de plus de 80 ans. 21 % d’entre elles ne sont pas encore vaccinées alors qu’elles font partie des plus vulnérables face au virus.

L’ARS incite fortement ces personnes à se faire vacciner sans plus attendre pour se protéger des formes graves de la maladie. Une récente étude menée chez des personnes de 50 ans et plus à La Réunion, en Martinique et Guadeloupe montre une efficacité du vaccin de 94 % pour prévenir les formes graves d’hospitalisation de la maladie.



Depuis le début de la campagne de rappel en septembre à La Réunion, plus de 7 700 personnes ont déjà pu bénéficier d’une dose supplémentaire. Les personnes concernées et notamment les personnes de plus de 65 ans plus exposées aux formes graves, et récemment les professionnels de santé, sont encouragées à réaliser cette dose de rappel de façon à réactiver leur immunité et ainsi à maintenir un bon niveau de protection.



La vaccination de proximité se poursuit au plus près des Réunionnais au sein des communes et par le biais du Vaccinobus.



Les chiffres de la vaccination au 17 octobre 2021 :

· 952 917 doses de vaccin ont été administrées

· 504 230 Réunionnais ont pu bénéficier d’au moins une injection

Soit 71,8% de la population éligible (12 ans et plus) de La Réunion (58,9% de la population totale) à être entrée dans le processus de vaccination

· Dont 479 076 Réunionnais disposent d’un schéma vaccinal complet

Soit 68,2% de la population éligible (56% de la population totale)





Le rappel est administré :

• à partir de 6 mois après la dernière injection du vaccin Pfizer,

• 4 semaines après l’injection unique du vaccin Janssen,

• entre 3 et 6 mois après la dernière injection du vaccin Pfizer pour les personnes sévèrement immunodéprimées, sur avis médical.



Où réaliser le rappel ?

• dans un centre de vaccination (sur www.sante.fr ou en appelant le 02 62 72 04 04)

• auprès de son médecin, pharmacien, infirmier, ou sage-femme.

Retrouvez toute l’information sur le site de l’ARS : https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ladose-de-rappel-une-necessite-pour-maintenir-la-protection



Point sur l’obligation vaccinale contre la Covid-19

Au 13 octobre, 93% des personnels des établissements de santé sont vaccinés ou disposent d’une exemption temporaire ou définitive. 70 suspensions ont été prononcées.



Dans les EHPAD, la couverture vaccinale est de 93% et 30 suspensions ont été prononcées.



La continuité, la sécurité et la qualité des soins continuent d’être assurés comme habituellement dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Aucune tension sur l’offre de soins n’a été constatée en lien avec le non-respect par certains personnels de l’obligation vaccinale.



(données de l’enquête nationale menée à La Réunion)



Planning des prochaines opérations vaccination de proximité

Le VACCINOBUS poursuit son tour de l’île et vous accueille sans rendez-vous à :

· Saint-Paul (Marché forain)

Le vendredi 22 octobre de 7h à 17h

· Saint-Leu (Parc du 20 décembre)

Le samedi 23 octobre de 8h à 17h

· Saint-Louis (Gare routière)

Le mardi 26 octobre de 8h30 à 18h



Des opérations éphémères au plus près des Réunionnais dans les communes sur rendez-vous :

· À Saint-Philippe (Case de Basse Vallée)

Le vendredi 5 novembre de 8h30 à 17h30

· À Cilaos (Salle polyvalente de Palmiste rouge)

Le mardi 9 novembre de 8h30 à 17h30



Prenez RDV au 02 62 724 720 ou sur www.sante.fr