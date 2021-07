A la Une . Près de 400 élus soutiennent les mesures d'Emmanuel Macron dont 3 Réunionnais

Le Journal du Dimanche a publié hier une tribune signée par 382 élus de Gauche et de Droite où le "courage des décisions prises par Emmanuel Macron" est souligné. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 08:31

Le président de la République a pris la parole le lundi 12 juillet dernier pour annoncer le retour de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique mais aussi l'extension du Pass sanitaire aux lieux de loisirs et de culture. Cette dernière annonce a fait beaucoup de remous et des manifestations ont été organisées ces derniers jours partout en France, et notamment sur notre île.



Près de 400 élus ont eux choisi de saluer les décisions d'Emmanuel Macron et ont signé une tribune qui est parue dans Le Journal du Dimanche. Sur les 382 femmes et hommes politiques se trouvent 3 Réunionnais : Cyrille Melchior, président du Département fraîchement réélu, Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux et Michel Vergoz, maire de Sainte-Rose.



De nombreux élus réunionnais ne se sont pas encore prononcés sur le sujet. Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion, a lui déjà annoncé qu'il monterait au créneau à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi d'extension du Pass sanitaire.