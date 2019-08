Près de 40 condamnations et 27 ans de vols: Il repart en prison

J.M Robert compte 38 condamnations sur son casier judiciaire. C'est une première pour le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, Bruno Karl. Sa première condamnation par le tribunal pour enfant est de six mois ferme en 1992. Il n’a que 17 ans. Et la grande majorité des mentions sont pour vols. C’est le cas de le dire, J.M Robert, 44 ans, est un voleur.



Cette fois-ci, mercredi, J.M Robert se rend à Jumbo Sainte-Marie et tente de voler du matériel électronique comme des enceintes et jeux vidéo, à hauteur de 650 euros. C’est un agent de sécurité qui l’en empêchera.



Malgré le fait qu’il soit SDF et sans emploi, son ex-concubine le décrit comme "un bon père présent pour ses enfants". Deux jeunes enfants qu’elle peine à élever seule alors que J.M Robert enchaine les séjours en prison.



Son avocat évoque la possibilité d’un trouble mental qui explique ce « besoin compulsif ». Après tout, il ne revend pas au prix du marché et ne vit pas ses vols.



Il est néanmoins renvoyé en prison, une fois de plus. Il y passera quatre mois.