A la Une . Près de 39 000 personnes dépourvues d’un logement personnel à La Réunion

Ce jeudi, la fondation Abbé Pierre publie son rapport régional sur le mal logement. L’association estime qu’il y a plus de 100.000 personnes concernées par cette problématique. Par Jules LUMINEAU - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 10:38

Cette année encore, la fondation Abbé Pierre fait un constat amer. Le nombre de personnes mal logées à La Réunion est tout simplement exorbitant. Il est estimé à plus de 100 000 personnes dont près de 39 000 sont dépourvues d'un logement personnel.

Dans le rapport partagé en 2019, avant la crise sanitaire donc, l’association recensait déjà plus de 80 000 personnes mal logées.

Une personne "mal logée" est une personne qui ne maîtrise pas elle-même la durée de son hébergement. Cela regroupe des personnes sans domicile (qui ne sont pas toutes sans abris), ou encore des personnes accueillies chez des proches ou des tiers.





Dans le compte rendu qui a été présenté ce jeudi, la fondation se focalise plutôt sur la précarité des jeunes. « Parmi les 170 000 jeunes réunionnais, 53 % des 18 à 29 ans du territoire vivent sous le seuil de pauvreté », expose ce nouveau bilan annuel.

Plus que d’uniquement dresser un constat, l’association propose un plan d’action « zéro jeune mal logé à La Réunion » qui comprend plusieurs actions à mettre en place, notamment un développement massif de l’offre de logement adapté aux besoins des jeunes.

Le rapport sera donc officiellement présenté le jeudi 2 juin à 9 heures, au Cinépalmes de Sainte-Marie.