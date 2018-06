A la Une . Près de 30.000 logements vacants à La Réunion

Depuis 2010, le nombre de résidences principales progresse de 1,9 % par an en moyenne, soit 5.800 logements supplémentaires chaque année, rapporte l'Insee. En 2015, ce sont ainsi 319.100 logements qu'occupent les Réunionnais à titre de résidence principale. En raison d’une démographie plus dynamique qu'en métropole, le nombre de logements continue d’augmenter plus vite que dans l'Hexagone (+ 0,9 % entre 2010 et 2015).



Plus de logements pour des ménages de plus en plus petits



À La Réunion, la baisse du nombre de personnes vivant sous le même toit explique les deux-tiers de la dynamique du logement, précise l'institut de sondage qui souligne que même à population constante, une baisse de la taille des ménages nécessite de disposer de davantage de logements pour pouvoir loger tous les habitants. À cela s’ajoute également la dynamique démographique.



Tout d’abord, le vieillissement de la population explique que les ménages réunionnais sont plus petits, les personnes âgées vivant le plus souvent en couple ou seules. Ce vieillissement de la population est particulièrement marqué à La Réunion sur les deux dernières décennies : en 2015, 15 % de la population a plus de 60 ans, soit deux fois plus qu’ en 1990. En effet, l’espérance de vie a beaucoup progressé (près de sept ans de plus entre 1990 et 2015).

Par ailleurs, l’évolution des modes de cohabitation engendre également une baisse de la taille des ménages. Elles sont induites par des mises en couple plus tardives, des séparations plus fréquentes. Par conséquent, la part des personnes vivant seules augmente considérablement : 26 % en 2015 (figure 2), soit deux fois plus qu’en 1990 (13 %). Inversement, la part des couples avec ou sans enfant se réduit (49 % des ménages en 2015 contre 66 % en 1990).



Le nombre de logements augmente le plus fortement à l’Est



En lien avec une croissance démographique plus élevée que dans le reste de l’île, c’est dans l’Est que le nombre de résidences principales augmente le plus entre 2010 et 2015, avec + 2,4 % en moyenne par an, soit 1 000 logements de plus chaque année. "La hausse est particulièrement prononcée à La Plaine-des-Palmistes (+ 3,5 %), à Saint-Benoît et Bras-Panon (+ 2,7 %)", est-il indiqué. La Plaine-desPalmistes est d’ailleurs la commune réunionnaise où le nombre d’habitants progresse le plus entre 2010 et 2015. Seule exception à l’Est, à Sainte-Rose, où le nombre de logements progresse moins que dans les autres communes, avec une population qui diminue au cours de cette période.



À l’inverse, c’est dans l’Ouest que le nombre de logements croît le plus modérément, note encore l'Insee, avec + 1,6 % en moyenne par an, à l’instar du nombre d’habitants. Dans cette région, trois logements supplémentaires sur quatre s’expliquent par la baisse de la taille des ménages. "Si Saint-Leu (+ 2,9 %) et La Possession (+ 2,4 %) se distinguent par une hausse importante du nombre de logements, au Port le parc de logements stagne, en lien avec la baisse de sa population".



Dans le Nord et le Sud, la croissance des logements est comparable à la moyenne de La Réunion. À Sainte-Marie, le nombre de logements croît fortement (+ 3,4 %), du fait d’une hausse importante de la population. Tandis qu’à Saint-Denis, la population augmente peu : la baisse de la taille des ménages explique 85 % des logements supplémentaires.

Autant de logements vacants que dans l'Hexagone



Près de 30 000 logements sont vacants sur notre île, ce qui représente 8,4 % de l’ensemble du parc de logements. "C’est autant qu’en métropole (8,0 %) et nettement moins qu’aux Antilles (15 %) et Guyane (10 %)", note l'institut, qui ajoute : "À La Réunion, la part de logements vacants est à son niveau de 1990. Les logements vacants sont plus nombreux dans des communes des Hauts comme Cilaos (15 %) et Salazie (13 %). C’est également le cas dans des grandes communes urbaines comme Saint-Denis et Saint-Benoît" .



À Saint-Denis, la structure du parc de logements y contribue probablement : les logements collectifs sont plus souvent vacants, les maisons étant davantage recherchées par les ménages, est-il précisé. Par ailleurs, en 2015 à La Réunion, 7 900 logements ne sont occupés qu’une partie de l’année pour les week-ends, les loisirs ou les vacances (résidences secondaires) ou pour des raisons professionnelles (résidences occasionnelles), soit 2,2 % des logements. Cette part est bien plus élevée dans des communes des Hauts, comme La Plaine-des-Palmistes (21 %) et Cilaos (11%). Cette part est aussi la plus faible des régions françaises (hors Mayotte), juste derrière la Guyane (2,3 %). En métropole, la part des résidences secondaires ou occasionnelles s’élève à 9,6 % N.P Lu 2379 fois





Dans la même rubrique : < > Paillotes : Audience renvoyée au 5 juillet, déception chez les restaurateurs Accident sur le boulevard Sud : Gros embouteillages dans le secteur