Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Près de 220 000 seniors à La Réunion en 2050 : Cyrille Melchior sollicite la création d'une ligne budgétaire unique - 2022 Lors de son déplacement au 91ème congrès de l’Assemblée des Départements de France (AFD), Cyrille Melchior, est intervenu, ce jeudi 13 octobre, en tant que président de la Commission Outre-mer à la table ronde « Contre l’indifférence, mieux vivre ses différences (autonomie, Grand âge et inclusion),à l’addiction.» : une intervention en présence Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées qui a permis d’aborder les problématiques liées au vieillissement de la population réunionnaises.

En 2050, La Réunion comptera autant de personnes âgées de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 25 ans. Cette accélération du vieillissement de la population confronte le territoire a de nouveaux défis quand 40% de ses plus de 60 ans se déclarent en mauvaise santé, et 38% vivent en dessous du seuil de pauvreté.



En tant que chef de file de l’action sociale, le Département de La Réunion poursuit une politique volontariste et adaptée aux enjeux de demain pour une meilleure prise en compte des réalités qui touchent les séniors.



Cyrille Melchior entend conserver le rang de 1er département de France dans le domaine de l’accueil familial dédié aux personnes âgées et/ou vivants avec un handicap.



A La Réunion, 600 personnes attendent une place en Ephad, ainsi la construction de structures d’accueil pour les personnes âgées en perte d’autonomie doit se poursuivre. En lien avec l’ARS, Le Département prévoit pour l’heure la construction de deux Ephad de 100 places dans l’Est et le Sud de l’île ainsi que la construction de 2 établissements supplémentaires. L’objectif : atteindre 500 places supplémentaires en Ephad d’ici 2030.



L’autonomie et le maintien à domicile lorsqu’il est possible reste une priorité pour la Collectivité. Face à la précarité financière rencontrée par les personnes âgées, un programme ambitieux de construction de Résidences Autonomie a été lancé. Via la SPL Avenir, le Département accompagne chaque année 2000 familles dans l’amélioration de leur habitat.



Parce que la prise en compte des conditions de vie de nos ainés est au cœur de l’action sociale menée par Le Département, Cyrille Melchior a sollicité la création d’une ligne budgétaire unique, portée par l’État et déconcentrée. "Face aux nouveaux défis du vieillissement de la population réunionnaise, nous devons aller plus loin dans l’accompagnement de la perte d’autonomie et l’amélioration de l’habitat".







