Près de 2 tonnes de bouchons ramassés par les élèves de la CASUD

Le Président de la CASUD André THIEN AH KOON et son conseil communautaire félicitent les enseignants, les élèves et leurs parents qui ont participé au concours de collecte de bouchons en plastique organisé par la CASUD à destination des écoles de ses quatre communes membres dans le cadre de la protection de l'environnement.



En effet, la sauvegarde de l'environnement et la réduction des déchets sont des enjeux prioritaires de la CASUD - l'une des rares collectivités qui détient depuis janvier 2021 le Label national Économie Circulaire. Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération du Sud organise de nombreuses actions à destination des écoles afin de sensibiliser les jeunes enfants et leurs parents aux problématiques environnementales.



Durant l'année scolaire 2020/2021, la CASUD a reconduit son concours de collecte de bouchons en plastique dans les écoles de ses quatre communes membres et en cette fin d'année scolaire le bilan a été fait : 25 écoles des communes du Tampon, de l'Entre-Deux, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph y ont participé et 1 815 kg de bouchons plastiques ont été collectés. Ces bouchons en plastique ont ensuite été apportés à Cycléa qui s'occupera de les recycler.



Chaque école participante s'est vu remettre un diplôme, et l'école gagnante de chaque ville un bon pour une sortie scolaire en bus.



Les écoles gagnantes sont :

École du Piton Hyacinthe du Tampon (avec 337 kg de bouchons ramassés).

École Les Alizés de l'Entre-Deux (50 kg de bouchons ramassés)

École Cryptomérias de Saint-Joseph (77kg de bouchons ramassés)

École Maurice et Katia Krafft de Saint-Philippe (56kg de bouchons ramassés) "