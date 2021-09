A la Une . Près de 19km de bouchons dans l’Ouest

Les traditionnels bouchons du lundi matin sont servis gratinés ce 27 septembre puisqu’on dénombre près de 19 km de bouchons dans l’Ouest en direction de Saint-Denis. L’Est n’est pas en reste puisque des difficultés de circulation débutent dès Saint-Suzanne en direction du chef-lieu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 07:40

Les pluies de cette nuit n’y sont pour rien, pas plus que l’accident qui s’est produit sur la route du littoral très tôt ce matin, mais les automobilistes arrivant de l’Ouest vont devoir s’armer d’une patience à toute épreuve. Les ennuis commencent sur la route des tamarins depuis le niveau du Cap Lahoussaye jusqu’à Cambaie. Soit 7 km de bouchons.



Passé cette étape, une zone roulante va permettre d’arriver jusqu’à la route du littoral qui est bouchée de l’échangeur de La Possession jusqu’à la caserne Lambert. Soit 12 km d’embouteillages.



Côté Est, les premiers coups de frein débutent à Sainte-Suzanne au niveau de la Marine pour s’étendre jusqu’au Chaudron. Néanmoins, des zones roulantes empêchent le CRGT de classer l’ensemble du trajet comme embouteillé.



Patience et prudence si vous êtes sur la route.



