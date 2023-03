Près de 160 matchs joués pour la première journée de l'Open des Brisants

Pour cette première journée du tournoi 2023, non seulement le temps était de la partie mais le public aussi. Un temps particulièrement chaud qui a nécessité une pause à midi et une affluence qui annonce une suite du tournoi particulièrement prometteuse.



Cette journée a été dense avec près de 160 matchs au final. Elle a aussi permis de belles rencontres et notamment celles des marmailles de Carosse et Bras Canot avec les meilleurs joueurs du monde… De nombreuses personnalités ont honoré de leur présence ces belles initiatives.



Les spectateurs, déjà nombreux, ont assisté aux qualifications pour le Tournoi doté d'un prix de 50 000 dollars.



Est venu ensuite le clou de la journée : la finale des Simples Femmes. La finale a vu s'affronter la joueuse polonaise, Adamska Aleksandra et un des grands espoirs du Beach Tennis féminin, la Réunionnaise Delphine Hoang. La Polonaise déjà plusieurs fois finaliste l’a emporté face à la Réunionnaise, combative.



Demain, sous un ciel qu'on nous promet radieux, se poursuivra l’Open des Brisants 2023 et certainement avec son lot de surprises dont il a le secret.