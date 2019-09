Près de 1500 décès liés aux épisodes de canicule de juin et juillet

Les deux épisodes de canicule qui ont touché l'Hexagone en juin et en juillet ont entraîné près de 1500 décès supplémentaires, a annoncé le ministère de la santé ce dimanche. Environ l a moitié sont des personnes de plus de 75 ans, mais des plus jeunes ont aussi été impactés.



Si la France a battu en juin son record absolu de température (avec 46°C enregistrés dans l’Hérault), le nombre de décès liés à la chaleur est dix fois moins important que lors de la canicule de 2003 (15.000 morts entre 4 et le 18 août 2003). Une diminution rendue possible grâce à la prévention et à des messages bien intégrés par la population, a souligné Agnès Buzyn.