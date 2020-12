A la Une . Près de 10.000 voyageurs arrivent à La Réunion ce week-end

Avec la levée des motifs impérieux ce mercredi, les compagnies aériennes ont rapidement multiplié leurs rotations entre l'île et la métropole. 23 avions vont débarquer des milliers de passagers entre vendredi et dimanche ! Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 10:20

Les vacances approchent à grands pas et des milliers de personnes vont arriver à La Réunion dans les prochains jours. Les motifs impérieux ont été levés dès ce mardi entre La Réunion et la métropole. Il n'y a donc plus besoin de justifier ses déplacements, mais un test Covid reste obligatoire pour les passagers qui veulent se rendre sur notre île.



Un week-end de forte affluence



Alors que les vacances scolaires démarrent à la fin de cette semaine, les voyageurs sont très nombreux à quitter la métropole et son couvre-feu pour venir passer les fêtes de fin d'année à La Réunion.



On dénombre pas moins de 23 vols entre la métropole et La Réunion (sans compter les vols régionaux, donc) entre vendredi et dimanche. Ce sont plus de 9.300 passagers qui vont débarquer sur notre île en 3 jours !



Les recommandations des autorités



La Préfecture a rappelé hier les modalités pour se rendre à La Réunion. Alors que les motifs impérieux ne sont plus demandés, les voyageurs doivent réaliser un test Covid au moins 72 heures avant d'embarquer, et remplir le formulaire d'aide au contact-tracing.



Ensuite, il est demandé aux voyageurs de respecter un isolement de 7 jours à leur arrivée et il leur est très fortement recommandé de réaliser un nouveau test Covid à J+2 ou J+4 après avoir posé le pied sur l'île.



Des mesures à appliquer soi-même pendant les fêtes



Le Préfet de La Réunion a rappelé lors de sa dernière prise de parole que les vacances étaient propices à une reprise de la circulation du Coronavirus sur l'île. Plusieurs mesures ont d'ailleurs été prolongées comme l'interdiction des pique-niques, des rassemblements de plus de 6 personnes et des fêtes dans les établissements recevant du public. Par ailleurs, les célébrations sur le littoral seront interdites pour Noël et le Nouvel An.



Les services en alerte



Selon nos informations, les vols ont été programmés pour que les avions arrivent à des heures différentes pour éviter un afflux de passagers dans le hall.



Les services restent en alerte pour intervenir et déployer un protocole sanitaire plus lourd en cas de risques.



