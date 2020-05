Prés de 10 000 demandes de dossiers enregistrées par la Région Réunion

Covid 19 et Fonds de Solidarité Régionale

A la fin de cette première semaine de déconfinement, le Président de la Région, ainsi que la Direction des Affaires Economiques de la collectivité, ont procédé à un point d’étape sur l’évolution des dispositifs régionaux. Une présentation par visioconférence en a été faîte aux acteurs économiques locaux : Plus de 40 millions d’euros ont déjà été engagés pour aider en urgence, les entreprises locales à faire face à l’épidémie.



Depuis le début de la crise, les entreprises en difficulté peuvent faire appel à plusieurs outils régionaux et nationaux afin de les aider à passer le cap. L’objectif est de préserver l’outil de production. La mobilisation des équipes de la DAE épaulées par celles de la DSI, permet une instruction accélérée des demandes d’aide.



A la date du 14 mai, prés de 10 000 demandes de dossiers de Fonds de Solidarité Régionale (FSR) ont été enregistrées.

Plus de 2400 dossiers ont été payés.

Pour un montant de 20 millions d’euros.



Une plateforme de saisie a été ouverte, le 9 avril dernier. En l’espace de 5 semaines le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), a quant à lui mobilisé plus de 6 millions d’euros (pour le volet 2 correspondant à la contribution régionale). Pour le fonds de garantie régionale (FGR), 61 dossiers ont été enregistrés soit 8 millions d’euros de prêts validés et 4,5 millions d’euros de garanties accordés. 255 demandes de prêts rebonds ont été enregistrées.



Pour contribuer davantage au maintien de l’activité réunionnaise, la collectivité annonce la mise en place d’un dispositif d’avance remboursable pour les micro entreprises, les TPE et les associations. Le ticket mobilisé est à hauteur de 2 millions d’euros.

Parallèlement à ces dispositifs, la collectivité concentre son action sur un redémarrage rapide de la commande publique. A la date du 12 juin prochain, la quasi-totalité des chantiers régionaux (routiers et de rénovation des lycées) devrait avoir repris. Cette commande publique représente un investissement de150 millions d’euros.



Autre échéance importante dans le calendrier des priorités de la Région : le 15 juillet. « D’ici cette date, une enveloppe de 15 à 20 millions d’euros sera débloquée pour une nouvelle aide proposée aux 24 communes en direction notamment des artisans » précise Didier Robert, Président de la Région Réunion. « Nous allons maintenir la fréquence de ces rencontres avec le Monde économique afin de continuer à traduire ses attentes. Nous ouvrirons également les échanges avec d’autres branches d’activité comme la restauration du secteur public », a conclu Didier Robert.