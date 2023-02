Communiqué "Préparons La Réunion de demain" : Lancement du 10e concours annuel de l'association Energie Environnement

Communiqué de l'association Energie Environnement : Par N.P - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 09:45





ouvert à tous, sur le thème suivant :





« Préparons La Réunion de demain »



(Initiatives vertueuses et diversification des activités et productions locales)





Mettre en valeur les initiatives vertueuses, …





Il s’agit en particulier de mettre en lumière les initiatives en faveur de la production de la transformation et de la distribution de produits agricoles cultivés localement, sans intrants extérieurs en préservant notre planète, notre ile et les grands équilibres de la vie.





… et la diversification des activités et des productions locales :





Pour son 10ème concours annuel (après l’interruption « covid » 2020 et 2021), l’association Énergie Environnement a choisi de mettre à l’honneur cette année, la diversification fruitière et légumière (en particulier tropicale, fort négligée depuis de nombreuses années) ainsi que les circuits courts de distribution et tous projets ou réalisations permettant de valoriser la production végétale et animale locale de qualité (fermes familiales, activité agro-alimentaire artisanale, etc.) et tout ce qui contribue à l’autonomie de la structure (autoconsommation, eau, électricité, etc.).





Les prix seront remis par le Maire de Bras-Panon



sur le Podium central de la Foire Agricole de Bras Panon



Le mardi 16 mai 2023 à 11h.





Les candidats sont invités à se faire connaître en communiquant, si possible par courrier électronique à :



energie.environnement@wanadoo.fr



ou à défaut par courrier postal avant le 1er mai 2023



à l’adresse indiquée ci-dessous, leur nom, adresse et un court dossier de présentation de leur projet



ou de leur réalisation :





Association Énergie Environnement

Appartement 14 – 8 rue de la Gascogne 97490 Ste CLOTILDE.

Tel : 0692 12 19 77







