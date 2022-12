Préparation du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Ouest Réunion : Emmanuel Séraphin rencontre les services

Ce jeudi 1er décembre, Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul s’est rendu au Centre Hospitalier Ouest Réunion dans le cadre de la préparation du Conseil de Surveillance dont il assure la présidence. L’occasion de faire le point sur les besoins des différents services (demande de lits supplémentaires) et du CHOR en général : amplitude horaires plus large pour le bus, demande de commerces de proximité et de l’implantation d’une pharmacie. En présence de Laurent BIEN, directeur du CHOR et de l’EPSMR (Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion), la visite a débuté par la préparation du Conseil de Surveillance. Puis, la délégation s’est dirigée vers le hall des urgences avant de rencontrer le personnel de la maternité, du service du Pôle Médecine et du plateau technique.