Préparation de repas solidaires pour les démunis par l'Académie culinaire de l'océan Indien

Aujourd'hui, 56 barquettes de repas ont été préparées et vont être distribuées aux personnes démunies sur le Tampon.



Préparés par l'Académie Culinaire dans le cadre de Miel Vert, les repas sont mis en barquettes par deux agents du CCAS du Tampon et seront redistribués à partir de 12h à la Maison de la Solidarité située en face de la Médiathèque du Tampon.



Autrement, les repas distribués tous les lundis mercredis et vendredi à la Maison de la Solidarité sont issus des cantines scolaires.