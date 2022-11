Préparatifs du Dipavali: deux ouvriers chutent d'une nacelle

L'accident s'est produit en face de l'hôtel de ville, là même où l'estrade a été montée pour permettre aux invités de prendre place et regarder le défilé.



L'une des deux victimes est plus sérieusement blessée parce qu'elle a heurté le sol tête la première. Les deux hommes ont été pris en charge par les secouristes.



Cet accident survient alors que le défilé tant attendu après deux ans de Covid fait son grand retour cette année. Le défilé des chars et des tableaux de danseurs doit débuter à 19 heures.



Une heure après l'accident, nous apprenons que le défilé est maintenu mais qu'il commencera avec quelques minutes de retard.