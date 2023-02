Communiqué Préoccupations et perception des réunionnais en matière de santé : résultats de l’enquête

L'ARS a engagé en 2022 l'écriture du nouveau Projet Régional de Santé (PRS) de La Réunion. Adopté fin octobre 2023, il définira, pour les 10 prochaines années, les orientations et actions prioritaires pour améliorer la santé des réunionnais et lutter contre les inégalités de santé.

Le communiqué de l'ARS :



La construction de ce nouveau PRS repose sur une démarche participative et concertée : citoyens, professionnels, acteurs de santé, partenaires institutionnels et élus sont invités à s’exprimer sur le système de santé à La Réunion.



Afin de donner aux réunionnais l’opportunité de faire entendre leurs attentes et préoccupations en matière de santé et de recours aux soins, l’ARS a lancé une large consultation du 24 août au 30 septembre 2022.

Près de 1 200 personnes ont répondu au questionnaire. L’ARS les remercie pour leurs contributions qui vont enrichir le nouveau Projet Régional de Santé et vous dévoile ci-dessous les principaux résultats de l’enquête.



Objectifs et enjeux de l’enquête



Réalisée via un questionnaire en ligne sur le site internet de l’ARS La Réunion du 24 août au 30 septembre 2022, cette enquête avait pour principal objectif de permettre aux citoyens intéressés par les sujets de santé de s’exprimer et de faire part de leurs positions sur différentes thématiques : accès aux soins, prévention, …



Anonyme et rapide, le questionnaire a permis de recenser les attentes et principales préoccupations dans le domaine de la santé.



Principaux résultats



Difficultés rencontrées dans l’accès aux soins :



Ces difficultés ont été constatées dans les différentes zones du territoire Lire la transcription textuelle Préoccupations et attentes : Les thématiques qui préoccupent le plus les répondants pour les 5 à 10 prochaines années sont les suivantes :

• Les cancers

• Les urgences hospitalières

• L’impact de l’environnement sur la santé (qualité de l’air et de l’eau)

Il s’agit du premier sujet sur lequel les répondants souhaitent être davantage informés et accompagnés.

• L’accès aux professionnels de santé ou établissements de santé

• La santé mentale

Une préoccupation importante pour les 18-35 ans (30,8% des répondants de cette classe d’âge).

Les autres sujets de préoccupation sont :

• Les dangers liés à l’alimentation

• Les bienfaits liés à l’activité physique

• Les violences familiales

Les mesures attendues pour améliorer la santé des réunionnais : Les répondants demandent :

• davantage d’actions de prévention et de promotion de la santé, au sens général, et plus particulièrement sur la nutrition et les addictions.

