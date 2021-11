Prenez part à l’aventure Réunion Métis !

Envie de prendre part à l’aventure Réunion Métis les 3, 4 et 5 décembre ?L’équipe du festival Réunion Métis est à la recherche de bénévoles motivés, dynamiques et disponibles pour aider sur le festival à différents postes.Pré-requis : de la bonne humeur et être majeurLes différents postes : Montage, accueil, médiation, contrôle des pass, accueil artistes, communication, couteau suisse, bar…Alors, si vous avez envie de rejoindre l’équipe et les artistes de cette année, et apporter votre contribution, cliquez sur ce lien d’inscription #saintpaul, #festival, #culture #RéunionMétis