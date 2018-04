Politique Prenez de la hauteur Mr l’ex-premier adjoint ! Marie-Lise Chane To et Jean-Marie Virapoullé, respectivement 1ère et 2ème adjoint au maire de Saint-André, répondent au communiqué du conseiller municipal Joé Bédier publié ce dimanche et intitulé "Saint-André sinistré: le père absent, le fils arrogant".

Mr l’ex-premier adjoint qui a brillé par son absence pendant le passage de la tempête FAKIR se permet de donner des leçons sur la gestion de la crise par notre équipe municipale.



Ne vous en déplaise Mr l’ex-premier adjoint en l’absence du maire de Saint-André, notre équipe est sur le terrain aux cotés de la population en souffrance avec les agents du CCAS (centre communal d’action sociale) qui réalisent les enquêtes sociales en vue d’apporter des aides d’urgences aux familles les plus touchées.



Ne vous en déplaise Mr l’ex-premier adjoint, nous avons su mobiliser tous les services de la mairie et en particulier les services techniques qui agissent sur le terrain avec efficacité et dévouement dans ces moments difficiles.



Ne vous en déplaise Mr l’ex-premier adjoint, nous travaillons en équipe avec nos principaux partenaires à savoir la CISE et EDF que nous accompagnons dans leur tâche.



Ne vous en déplaise Mr l’ex-premier adjoint, il est important de communiquer dans les médias dans ces moments difficiles à la fois sur les dégâts causés par cette tempête mais aussi sur les mesures prises par la municipalité, en particulier lors de la période de passage de la tempête afin de protéger la population. C’est ainsi que la première adjointe et le deuxième adjoint sont intervenus conjointement sur FREEDOM au plus fort de la tempête pour indiquer les mesures d’urgence qui avaient été prises : centres d’hébergement, interdiction de circuler au plus fort de la tempête. Pendant que vous êtes en campagne électorale, nous sommes au travail auprès des sinistrés !



Ne vous en déplaise Mr l’ex-premier adjoint, Mme CHANE-TO et moi-même travaillons en équipe. Nous partageons les tâches tant sur le plan médiatique que sur les actions de terrain qui doivent primées dans ces moments. Nous ne faisons pas le décompte de nos passages dans les médias ! Notre binôme fonctionne très bien dans l’intérêt de la population, contrairement à vous qui n’arrêtez pas de geindre sur vos supposés relations conflictuelles avec votre ex mentor, l’ex maire de St-André.



Si vous ne respectez pas comme à votre habitude les élus de la majorité et notamment le 2ème adjoint, respectez au moins le travail des employés communaux qui se donnent sans compter pour la population dans ces moments difficiles. Si votre seul reproche consiste à pointer du doigt les quelques traces de boue sur le parking de la mairie 4 jours après le passage de la tempête, cela démontre le ridicule de vos propos !

Quant à la problématique de la Ravine sèche, nous n’avons pas de leçons à recevoir du binôme municipal Fruteau-Bédier qui n’a apporté aucune solution sur ce dossier épineux. Nous avons déjà un plan de recalibrage des ponts situés en centre-ville dont les financements seront assurés par les fonds européens. Cependant à la lumière des événements récents, nous allons revoir ce plan et étudier la faisabilité technique et financière de déviation de la Ravine sèche.



Ne vous en déplaise Mr l’ex-premier adjoint, la mairie fonctionne normalement en l’absence du 1er magistrat qui se trouve actuellement en Métropole pour défendre les grands dossiers de la mairie de St-André et le volet institutionnel de la Réunion.



Ne vous en déplaise Mr Bédier, « la solidarité » dans ces moments difficiles s’exprime dans l’action et non en restant calfeutrer chez soi, en donneur de leçons par un communiqué de presse ! On peut-être un citoyen actif sans être aux commandes…

Prenez de la hauteur Mr Bédier plutôt que de chercher des prétextes pour exister dans les médias !



Pendant que vous tentez d’exploiter la détresse de la population quand le beau-temps est revenu notre équipe municipale et nos services sont au travail.





Marie-Lise Chane To, 1ère adjointe

