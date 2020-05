" Prendre un enfant ", le titre d'une des plus belles chansons françaises écrite et interprétée par Yves Duteil .

Le fin du fin, c'est que Yves Duteil a été aussi le maire, pendant 25 ans , du village au nom de Précy- sur- Marne. Donc il connait la musique..... municipale !

Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il aurait ouvert ses écoles.



Pour étayer mon propos, je vais reprendre certains passages de sa chanson :



" Prendre un enfant par la main

Pour l'emmener vers demain

Pour lui donner la confiance en son pas

Prendre un enfant pour un roi.

Prendre un enfant dans ses bras

(.....)

Prendre un enfant par l'Amour

Prendre un enfant comme il vient

(.....)

Prendre un enfant par la main

En regardant tout au bout du chemin........."



Ce message s'adresse aux parents qui prennent le risque d'envoyer leur(s) enfant(s) à l'école , après le déconfinement.

Seules 9 communes sur les 24 que compte l'île vont rouvrir leurs écoles.

Les 15 communes n'ouvrant pas, ne le font pas pour des raisons électoralistes, politiques, mais parce que le cahier des charges COVID 19 de 64 pages est très contraignant, et que les conditions sanitaires d'accueil et d'enseignement ne sont pas réunies.



Pour les collèges et lycées, la problématique n'est pas la même.



Certes, quelques parents vont envoyer leurs enfant à l'école. Mais combien ?

Pour ceux qui prennent le risque , les raisons sont diverses et variées:

- raisons économiques, besoin de travailler,

- on ne supporte plus la dépense d'énergie des chérubins,

- incompétence dans le suivi scolaire,

- besoin de retrouver les collègues parce que la présence permanente du conjoint ou de la conjointe vous insupporte,

- marre de rester enfermé,

- marre de la pizza, et des pâtes,

etc..........!



Pensez, chers parents, que cet enfant que vous prendrez par la main pour l'emmener à l'école, est le fruit de votre Amour.

C'est la plus belle chose que vous ayez faite.



La vie de cet enfant vous est précieuse , d'abord parce que vous l'aimez, il vous aime, et que toute votre vie, il sera votre raison de vivre.



Alors, ne gâchez pas sa vie. Ne prenez pas de risque pour sa santé.

Vous avez besoin de lui, il a besoin de vous.

Passez outre les considérations économiques, si possible.

Passez outre votre confort personnel.



Un Papa qui s'exprime.



Alain NIVET