Prendre soin de ses pieds, c’est essentiel

Le service d’accompagnement aux personnes âgées et handicapées a proposé ce lundi 8 novembre 2021 à un groupe de six habitants de La Chaloupe une séance d’esthétisme et de bien-être. Tout un programme à découvrir !



Marie Noëlle Rieffel, spécialisée dans le socio-esthétisme médical et social, a ainsi pris soin des pieds de nos jeunes gramounes qui ont répondu à l’invitation du service du CCAS à la plateforme de services de La Chaloupe.



La beauté des pieds passe par des soins vivifiants et adaptés. C’est ainsi que Vivienne a eu droit à un gommage au sucre miel, un bain de pied, un massage avec des huiles végétales telles que la lavande aux propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires ou encore à base d’aloe vera pour les problèmes de peaux et d’eczéma. Des produits naturels que privilégie Marie Noëlle pour un soin de beauté des pieds réussi.



L’intervenante a ainsi pu transmettre bon nombre de ses connaissances et conseils aux heureux élus dont Jean Claude. Ce chaloupéen pourra ainsi se servir des plantes qu’ils cultivent dans sa cour pour le plus grand bonheur de ses amis et de sa famille pour une éventuelle séance de massage des pieds. Fleurs jaunes, indigo, sauge, prêle des champs, camomille et bien d’autres plantes aux bienfaits naturels et avérés sont mis en avant par Marie Noëlle Rieffel.



La spécialiste du SAPPAPH est déjà intervenue au Plate et à La Chaloupe et sera lundi prochain 15 novembre à la maison de quartier de Grand-Fond de 9h00 à 11h30 pour dispenser ses soins au cours d’un nouvel atelier « beauté des pieds ».



Avis aux amateurs ! Contactez le Service d’Accompagnement de Proximité pour les Personnes Agées et les Personnes Handicapées au 0262 34 65 77