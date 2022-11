Mayotte Premiers orages de la saison avant un beau week-end

Ce mardi 15, Mayotte a eu un petit avant-goût temporaire de la saison chaude avec le passage d'une ligne de grains orageuse en fin de matinée. La vigilance jaune a été activée et reste maintenue aujourd'hui, les premiers orages pouvant surprendre après une longue période d'accalmie. Par NP - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 09:07

L'île aux parfums connait en ce milieu du mois de novembre les premiers orages de la saison. Météo France observe sur son réseau de mesure des cumuls de pluie en une à trois heures de 23 mm à Koungou (Trévani), 19 mm à Pamandzi, 14 mm à Mamoudzou et Vahibé, ainsi que des rafales de vent de sud-est 66 km/h à Trévani, 65 km/h à Pamandzi. Près de 30 impacts de foudre se sont concentrés au nord-ouest de Grande-Terre.

Une accalmie temporaire est revenue dans l'après-midi et une partie de la nuit. De nouveaux orages, a priori moins généralisés, sont possibles ce mercredi. La vigilance jaune est de mise face à une situation qui serait banale en cœur de saison chaude, mais dont les premiers orages de la saison peuvent parfois surprendre après une longue période de calme.

Pour autant, "cette petite séquence instable n'est en aucun cas un signe de l'installation définitive de la saison des pluies", indique Météo France. La masse d'air redeviendra en effet plus sèche en fin de semaine, laissant présager un week-end plus ensoleillé.