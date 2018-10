« Premières Pages », une opération pour encourager le goût de la lecture et combattre l’illettrisme

Près de 500 familles étaient réunies ce mercredi 3 octobre à l’occasion de l’opération « Premières Pages » organisée cette année à l’Espace Reydellet.



Portée par le Département et la Direction des Affaires Culturelles, cette action a pour objectifs de réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit, d’accompagner les parents dans la recherche de l’éveil de leur enfant, de sensibiliser les enfants au livre dès le plus jeune âge et de valoriser la littérature jeunesse.



Accueillis par Marie-Lyne Soubadou, Vice-présidente déléguée à l’Education, les parents ont découvert l’album de cette année, une création locale intitulée « Mais où est-donc passée la chaussure de Jules ? » « Mé ousa soulié Jules la pasé don ? ». Cécile Hoarau et Odile Sauve, respectivement auteure et illustratrice, présentent ainsi leur première œuvre. Toutes deux aiment écrire des histoires, l’une avec des mots, l’autre avec des pinceaux. Elles ont décidé de mêler leur univers pour raconter un même conte. C’est ainsi que l’aventure de Jules a pu commencer.



Marie-Lyne Soubadou s’est réjouit du succès de cette opération qui voit la distribution de plus de 4000 livres aux familles sur l’île : « la forte croissance du nombre de structures participatives illustre bien cette réussite puisque de 64 établissements en 2011, 100 structures participent cette année, 59 bibliothèques et 41 centres de PMI. Cette opération permet d’entrer dans les familles de manière douce. Elle donne le goût de la lecture aux enfants. Le Département soutient la réussite éducative et est présent au quotidien aux côtés des familles pour les accompagner dans peut être la plus belle aventure qu’ils vivent, celle d’être des parents, celle d’élever leurs enfants afin que demain ils deviennent des citoyens actifs de sa société, des citoyens modèles, pleinement engagés et éclairés» a précisé la Vice-présidente.



Les parents ont pu faire dédicacer leurs ouvrages par Cécile Hoarau et Odile Sauve présentes et discuter avec elles de l’histoire de Jules.



Dans les prochains jours, les familles qui ont eu un bébé en 2017, seront invitées à retirer leur livre dans toutes les PMI et bibliothèques de l’île.