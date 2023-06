Première victoire en Coupe du Monde pour Oriane Bertone

Ce week-end se déroulait à Prague (2-4 juin 2023) la quatrième étape du circuit de Coupe du Monde de bloc. Oriane BERTONE, en forme depuis plusieurs semaines, était attendue.



Troisième des qualifications avec un parcours quasi sans faute, et sixième des demies, elle se qualifie pour la troisième fois consécutive en finale de Coupe du Monde.



Dimanche soir, la jeune licenciée de 7a L’Ouest est la première à s’élancer. Deux petits essais suffiront à Oriane pour valider le premier bloc, un seul pour le deuxième problème en dalle, un seul également pour le troisième en coordination. En tête avant de se présenter au pied du dernier bloc, il lui suffisait d’atteindre la zone pour l’emporter.



En validant la zone à son premier essai, et après cinq médailles d’argent sur le circuit mondial, Oriane BERTONE remporte sa première Coupe du Monde sénior ! Elle devance la slovène championne olympique en titre, Janja GARNBRET, vainqueure des qualifications et des demies. Une autre française, Flavy COHAUT complète le podium ; Manon HILY se classe 47e de cette étape Tchèque.