A la Une . Première vague de Covid-19 : Les maires vont tenter de s’harmoniser pour mieux lutter

L'Association des maires du département de La Réunion a obtenu une rencontre en préfecture ce mardi à 14h dans la lutte contre l'épidémie. L'objectif est d'harmoniser toutes les décisions des communes afin de renforcer l'efficacité des mesures. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 10:55

Peut-on pique-niquer dans ma commune ou dans celle d’à côté? Doit-on porter un masque dans le centre-ville de telle municipalité? Les sites touristiques de quelles villes sont ouverts? Faut-il fermer une école lorsqu’un cas est détecté? C’est pour éviter de troubler la population que l’Association des maires du département de La Réunion (AMDR) a demandé une réunion en préfecture ce mardi.



En observant tous les maires publier à la chaîne des arrêtés municipaux la semaine dernière que Stéphane Fouassin, le président de l’AMDR, a résolu de réunir tout le monde le plus rapidement possible afin d’harmoniser les mesures. L’idée d'une réunion hebdomadaire des édiles avaient déjà été évoquée par Ericka Bareigts lors de la visite ministérielle de Sébastien Lecornu. Pour le maire de Salazie, cette normalisation des décisions doit également inclure l’Agence régionale de Santé (ARS). Les maires vont donc tenter d'accorder leurs violons avec la préfecture par visioconférence cet après-midi.



