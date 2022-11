Première semaine de l'orientation dans l'académie de La Réunion

Le communiqué :



Organisée dans l’académie du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2022, la première Semaine de l’orientation est l’un des temps forts qui rythment l’année scolaire.



Elle a pour objectif de permettre aux élèves de terminale, au cours du premier trimestre de s'informer sur les parcours offerts à l’issue du baccalauréat et de les aider à formuler leurs demandes d’admission dans l’enseignement supérieur.



Les lycées de l’académie proposent des actions variées à leurs élèves : rencontres avec des représentants d'établissement d'enseignement supérieur, des psychologues de l'Éducation nationale, des acteurs du monde économique et social, des anciens élèves, visites d’établissements d'enseignement supérieur, participation à un forum, etc.



Ces actions sont propres à l’établissement, mutualisées à l’échelle des bassins, ou pilotées au niveau académique, en collaboration avec la Région Réunion. Elles permettent de découvrir la richesse des formations de l’enseignement supérieur régional et national, et de contribuer à construire son parcours de formation et d’insertion personnel et professionnel.



L’accompagnement des lycéens se poursuivra pendant l’année scolaire avec la deuxième Semaine de l’orientation qui se déroulera dans l’académie 6 au 11 février, et enfin par le mars de l’orientation, du 27 au 29 mars 2023.



Ces semaines de l’orientation s’inscrivent à la fois dans le contexte de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, qui fait de l’accompagnement à l’orientation une priorité, et dans celui de la loi pour choisir son avenir professionnel, qui définit un nouveau partage de compétences entre l’État et les régions.