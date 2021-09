A la Une .. Première sélection des Prix du Roman Métis

L’association La Réunion des Livres, la Ville de Saint-Denis de La Réunion, la DAC Réunion et la Sofia annoncent la première sélection du Grand Prix du Roman Métis 2021 et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2021. Par N.P - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 14:14

GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS

• Les impatientes Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas)

• Rachel et les siens Metin Arditi (Grasset)

• Héritage Miguel Bonnefoy (Rivages)

• La discrétion Faïza Guène (Plon)

• La mer noire dans les grands lacs Annie Lulu (Julliard)

• Que sur toi se lamente le tigre Émilienne Malfatto (Elyzad)

• La danse du vilain Fiston Mwanza Mujila (Métailié)

• Dans le ventre du Congo Blaise Ndala (Le Seuil)

• La bonne histoire de Madeleine Démétrius Gaël Octavia (Gallimard)

• Ady, soleil noir Gisèle Pineau (Philippe Rey)

• Vertige Pierre-Louis Rivière (Poisson Rouge OI)

• D’amour et de guerre Akli Tadjer (Les Escales)



PRIX DU ROMAN MÉTIS DES LECTEURS DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

• Les impatientes Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas) •

Rachel et les siens Metin Arditi (Grasset)

• L’amour au temps des éléphants Ariane Bois (Belfond)

• La discrétion Faïza Guène (Plon)

• Que sur toi se lamente le tigre Émilienne Malfatto (Elyzad)

• Les fils du ciel Philippe Morvan (Calmann-Levy)

• Les lumières d’Oujda Marc Alexandre Oho Bambe (Calmann-Levy)

• Le syndrôme de l’accent étranger Mariam Sheik Fareed (Philippe Rey)

• Aline et les hommes de guerre Karine Silla (Éditions de l’observatoire)

• Batailles Alexia Stresi (Stock)

• D’amour et de guerre Akli Tadjer (Les Escales)

• Blackbird Jacques Olivier Trompas (Au vent des îles)