Culture Première séance de dédicace des auteurs auto-édités

Une rencontre inédite et novatrice s'est déroulée en l'espace de quelques heures samedi avec la complicité du centre commercial Leclerc du Portailet l'association pour promouvoir l'écriture et la lecture quelques auteurs indépendants sont venus à la rencontre de plusieurs clients et ont présenté leurs ouvrages : rédigés, imprimés et édités par leurs soins.



De la solitude devant l'écran à la séance de dédicaces, ces auteurs aux multiples fonctions ont pu échanger avec des lecteurs et aussi entre eux....



Parallèlement, l'A.P.P.E.L. a dévoilé les lettres gagnantes du concours de la correspondance (première édition) lettre à Madame Desbassayns. Des informations ont été données aux curieux de passage sur la semaine nationale de l'écriture, une semaine au cours de laquelle il suffit d'écrire à la main quelques phrases sur le thème : l'endroit où j'aimerais vivre. Pour participer rendez-vous sur le site internet : semaine de l'écriture...



G.A.















Légendes :

PHOTO 1 : Gabrielle MARIE est née le à Saint-Denis de La Réunion. Imprégnée des contes de Perrault, de Grimm, de Andersen... dans son enfance, elle écrit des histoires pour enfants en inventant des personnages drôles et bizarres tout en reprenant d'autres de l'imaginaire de son île telle que Grand-mère Kalle qui figure dans ce récit. Elle est à la fois l'auteure et l'illustratrice . Née à La Réunion, Chantal GAUDENS y réside également. Passionnée de lecture depuis toujours, l'élément déclencheur de l'écriture a été son voyage à l'île de Pâques. L'hibiscus chilien a été publié en 2011, année des Outre-Mer. Roman traitant de thèmes forts : le handicap, l'amour, l'amitié, la famille. En 2018, elle a présenté Marcottes pied de coeur, recueil de textes en français et en créole, au Salon du Livre à Paris. Ses racines et son attachement à son île indianocéannienne lui ont inspiré la belle histoire de Libertinae.



PHOTO 2 : Enseignante en sciences Humaines, initiée à l'astrologie humaniste, Mireille Deveaux, proposait dans son ouvrage une approche simplifiée et respectueuse du message des étoiles. De la rencontre stimulante avec Odile Lebon est née l'idée de partager leur passion aussi bien avec les adolescents qu'avec les astres



PHOTO 3 : Au travers des sciences sociales et du développement personnel, les écrits de Tatiana Lebon questionnent les notions d'identité, de relation à soi, à l'autre et au monde. Les premiers textes qu'elle publie portent d'ailleurs les titres évocateurs de « Qui est-elle ? », « Dis-moi qui je suis », « Mais qui est Chris Johnson ? ».Toujours dans la lignée de la quête de soi et de la découverte du monde, elle travaille actuellement à la rédaction de son premier roman. Retraitée de l'Education Nationale, Marie Claude Barbin réside à l'ile de La Réunion. Elle a travaillé auprès d'enfants en difficulté, et en tant que psychologue clinicienne dans une association d'aide aux victimes de violences. Blogueuse et lanceuse d'alertes, cette Créole passionnée, nourrie au piment de l'indignation, n'est pas du genre à rester les bras croisés. 'l'enfant et le prédateur » est son sixième ouvrage.



Photo 4 / Exposition des lettres à Madame Desbassayns (première édition du concours de la correspondance)



Photo 5 : Christine Lebon et Hervé Féat.



​Photo 6 : Les jeunes s'intéressaient fortement à l'ouvrage : les étoiles ont quelque chose à te dire. Zinfos974 Lu 129 fois







