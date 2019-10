Vous n’avez encore rien dans votre agenda la semaine prochaine? Rendez-vous le jeudi 7 novembre de 17h30 à 19h pour la première nocturne de l’exposition Savanes à la Maison Serveaux. Pour l’occasion, deux animations ludiques sont au programme pour toute la famille :

– L’atelier “Poz’ savan’ ” – Une activité ludique et créative pour toute la famille, à partir de 8 ans

Lors de l’action “De trait en rimes” proposée pendant les Journées du Patrimoine, l’artiste Frédéric Martin a créé une fresque sur bâche sur le thème de la savane. L’association Lilomots vous propose de contribuer à ce travail par une activité ludique et créative. À partir de la fresque et accompagné par l’animatrice Mélissa Cadarsi, venez découvrir votre savane ! Des jeux de mots et propositions poétiques accessibles à tous vous permettront de laisser vos impressions comme des empreintes à dissimuler au milieu des herbes folles ou sous les rochers !

Accueil continu – Durée de l’activité : 15 minutes



– L’animation contes réunionnais – pour toute la famille, à partir de 6 ans

La conteuse Syrica vous invite au voyage à travers l’imaginaire créole en vous racontant quelques contes réunionnais. La Savane et ses mystères sont aussi sources de légendes, Nous vous convions à vous plonger en famille dans le monde de l’enfance tout en redécouvrant les traditions populaires locales. Vien a zot sa lé pour nou tout !

En continu – Durée de l’activité : 10-15 minutes