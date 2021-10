A la Une . Première mondiale : Greffe d’un rein de cochon sur un humain

Un rein de cochon génétiquement modifié a été greffé sur un humain. L’organe a fonctionné normalement, laissant espérer les scientifiques sur l’avenir des xénogreffes qui pourraient pallier au manque d’organes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 11:49

C’est l’équipe du Pr Robert Montgomery qui a fait l’annonce le 20 octobre dernier. Pour la première fois, un rein de cochon a été rattaché à une patiente récemment décédée. L’organe a fonctionné durant 3 jours en assurant toutes ses fonctions de filtre et de production d’urine. L’exploit a été réalisé au centre Langone Health de New York.



Le rein a été prélevé sur un cochon génétiquement modifié pour éliminer un gène produisant l’alphagal, un sucre non présent chez l’humain et responsable du rejet de greffes animales. Pendant 3 jours, le rein a été rattaché aux vaisseaux sanguins et maintenu en état de fonctionnement à l’extérieur du corps.



"Le taux de créatinine de la patiente a retrouvé son niveau normal immédiatement après la greffe, ce qui montre que le rein assurait bien ses fonctions. Cela a donné des résultats encore meilleurs qu'avec certains reins humains de personnes décédées", déclare le professeur Robert Montgomery.



Le chercheur, qui a également été greffé d’un cœur, connaît parfaitement le stress lié à l’attente d’un organe. Aux États-Unis, 12 personnes meurent chaque jour faute d’organe disponible. Robert Montgomery espère que son expérience pourra mener à de vraies greffes d’ici 1 an ou 2.



Les xénogreffes, greffes entre espèces différentes, sont une solution rêvée par les médecins pour faire face à la pénurie d’organes. En 1984, un bébé avait survécu 21 jours avec un cœur de babouin. Depuis, les recherches s’orientent plus vers le porc, dont les organes ont une croissance rapide et sont de taille similaire à ceux de l'humain. Une utilisation qui soulèverait en outre moins de questions éthiques qu'avec des primates.



De nombreux doutes demeurent néanmoins, notamment sur la viabilité de la greffe sur la durée. La peur de la transmission de virus du porc à l’humain est également présente. Le Professeur estime lui que le risque est moindre que de laisser des patients mourir, faute d’organes.



