A la Une .. Première livraison des 600.000 masques commandés par la Cirest

La distribution des 600.000 masques commandés par la Cirest auprès de l'entreprise saint-andréenne RPE a débuté ce vendredi. 200.000 masques vont tout d'abord être distribués dans les six communes de l'intercommunalité, le reste suivra d'ici la fin de la semaine prochaine. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 14:01 | Lu 175 fois

La Cirest distribue 600 000 masques

La distribution de ces 200 000 masques a été répartie comme suit: 88.480 masques pour la commune de Saint-André, 59.360 pour Saint-Benoît, 20.140 pour Bras-Panon, 11.600 pour Salazie, 10.320 pour la Plaine des Palmistes et 10.080 masques pour Sainte-Rose. Une autre livraison de 200.000 masques aura lieu mardi prochain et les derniers 200.000 masques vendredi prochain. "Si l'évolution de l'épidémie ne part pas dans le bons sens, la Cirest passera évidemment une autre commande", indique Patrice Selly.



À noter qu'une campagne de communication va démarrer le 7 décembre prochain sur les panneaux 4x3 des communes membres de la Cirest, mais aussi sur les bus du réseau Estival, sans oublier les traditionnels supports médiatiques. "Il est important de maintenir les efforts. Les derniers chiffres qui ont été transmis par l'ARS notamment pour la commune de Saint-Benoît ne vont pas dans la bonne direction", rappelle le président de l'EPCI et maire de Saint-Benoît, Patrice Selly.



S'exprimant notamment sur le cas de sa commune, l'édile bénédictin dit avoir pris attache avec l'ARS pour l'installation dans les prochains jours d'un barnum au centre-ville de Saint-Benoit pour faciliter le dépistage de la population.



