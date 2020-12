Première journée du Meeting de La Réunion d’épreuves combinées

Contexte sanitaire oblige, le Meeting de La Réunion d’épreuves combinées est organisé à huis clos au Stade Olympique Paul-Julius BENARD de Saint-Paul. Comptant pour les qualifications aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, l’évènement sportif réunit athlètes internationaux, nationaux et locaux autours des épreuves du décathlon et de l’heptathlon.



Cette première matinée du vendredi 18 décembre était consacrée au 100 mètres, au saut en longueur et au lancer de poids chez les hommes avec un Kevin MAYER en grande forme et en tête.



Chez les femmes, le 100 mètres haies et le saut en hauteur ont rythmé le début des épreuves de l’heptathlon. Rendez-vous cet après-midi du 18 décembre pour la suite du programme avec le lancer de poids (femmes), du saut en hauteur (hommes) et les épreuves de vitesse sur piste, 200 mètres (femmes) et 400 mètres (hommes).