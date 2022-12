A la Une . Première fortune mondiale : Devant Elon Musk, Bernard Arnault creuse l'écart avec 1,2 milliard de dollars

Avec une fortune estimée à 170,6 milliards de dollars, Bernard Arnault, patron de LVMH, passe en tête de classement des plus grandes fortunes mondiales, se plaçant devant Elon Musk, fondateur de Tesla. Par P.J - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 07:39

Quelques jours après l’agence de presse financière américaine Forbes, Bloomberg place Bernard Arnault en tête des personnalités les plus riches du monde après Elon Musk, fondateur de Tesla dont la fortune est estimée à hauteur de 163,1 milliards de dollars rapporte BFMTV.



Selon une autre méthode établie par Forbes, Bernard Arnault (et sa famille) reste la première fortune mondiale avec 188,6 milliards d’euros, et creuse l’écart avec le patron de Tesla (174,7 milliards de dollars). Vendredi dernier, le Français n'avait que 1,2 milliard d'avance sur l'Américain.



Sa première place, Bernard Arnault la doit uniquement à la chute d’Elon Musk qui a vu sa fortune dégringoler de plus de 100 milliards de dollars depuis janvier. En rachetant Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, le milliardaire américain a également vu s’effondrer le titre de Tesla.



Les perspectives pour Bernard Arnault, dont la richesse provient en grande partie de sa participation de 48% dans LVMH, semblent bien meilleures alors que le secteur luxe devrait enregistrer une croissance soutenue au cours des prochaines années.