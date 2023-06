Première étoile pour Manchester City

Ce samedi soir à Istanbul restera gravé dans les mémoires comme le jour où Manchester City a décroché le titre tant convoité de la Ligue des champions. Deux ans après avoir été privés de cette victoire face à Chelsea (0-1), les Anglais ont triomphé en finale contre l'Inter Milan (1-0). C'est grâce à un but marqué par le milieu de terrain Rodri, lors d'un combat âpre et bien plus équilibré que prévu, que la victoire a été obtenue.



Avant cette rencontre, Manchester City était considéré comme le grand favori face à une équipe de l'Inter qui était une surprise à ce stade de la compétition. Cependant, les Cityzens ont dû patienter jusqu'à l'heure de jeu pour voir l'international espagnol Rodri débloquer la situation en marquant le seul but de la partie. Cette attente prolongée a semé le doute dans les esprits d'une équipe habituée à prendre rapidement l'avantage sur ses adversaires.



La machine City, qui avait écrasé le Real Madrid en demi-finales, a rencontré des difficultés lors de cette finale. L'Inter et son entraîneur Simone Inzaghi avaient minutieusement préparé cette confrontation pour contrer les assauts des Mancuniens, ce que peu d'équipes ont réussi à faire cette saison. La tension était palpable, et un duel tactique s'est instauré pendant la majeure partie de la rencontre, ce qui a contribué à inhiber les joueurs de City plus que leurs adversaires.



Depuis son acquisition par des investisseurs émiratis en 2008, Manchester City avait pour objectif de remporter la plus prestigieuse compétition européenne. Ce rêve est désormais devenu réalité, faisant du club le 23e vainqueur de la Ligue des champions et le premier nouveau champion depuis Chelsea en 2012. Cette victoire est le couronnement d'une saison exceptionnelle pour les Cityzens qui ont remporté le championnat et la coupe d’Angleterre.