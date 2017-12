Mail ZinfosBlog à la Une Première édition du concours de la correspondance !





La première édition du concours de la correspondance a été lancée fin novembre 2017. A ce jour, le site dédié à l’action a reçu plusieurs centaines de visiteurs. Quelques écrivains, poètes et amateurs d’écriture ont déjà fait parvenir leurs lettres. Nous les en remercions.



Chaque semaine, des conseils, des astuces sont insérés sur le site afin que vous puissiez mettre tous les atouts de votre côté pour la réussite de votre missive à notre ancêtre commun.



Une partie des membres du jury ont donné dans une interview que vous pouvez lire sur zinfos974, quelques pistes et leurs attentes en matière de lecture. Dans un second temps, nos partenaires nous diront à travers leurs commentaires les raisons de cette première collaboration.



Alors, amateurs d’écriture pourquoi ne pas vous lancer dans cette première aventure scripturale ? Madame Desbassayns est un personnage qui ne laisse pas indifférent ! A 80 ans, elle revient dans l’île, accompagnée d’une esclave affranchie, sa fidèle Madeline… Vous avez probablement beaucoup de choses à dire à nos deux grands-mères bien de « chez-nous » A vos plumes !



Organisée par l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture à La Réunion, ce concours est parrainé par Zinfos974, XL Airways ainsi que la librairie Gérard, le groupe Cap Méchant ainsi que la médiathèque de Saint Denis.



Informations et règlement



