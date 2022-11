Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Première édition de Zot Forum à Saint-Paul La place du marché forain accueillera le mercredi 30 novembre 2022 la 1ère édition de Zot Forum de 8h30 à 16h30 !





Cette première édition de Zot Forum a pour but de valoriser la jeunesse du territoire réunionnais et de favoriser l’inclusion ainsi que l’insertion professionnelle !



Avec plus de 70 partenaires rassemblés, la commune Saint-Pauloise invite la population à venir découvrir, s’informer et participer à cette journée qui sera animée par l’humoriste Titi Le Comik.



Un plateau artistique sera proposé durant le forum pour valoriser les jeunes talents locaux avec le chanteur Wizdom, Marshall et le groupe PLL qui ont répondu présent à l’occasion de l’événement !



La jeunesse représente un enjeu fondamental pour la Ville de Saint-Paul qui compte plus de 11 628 habitants âgés de 11 à 17 ans et 7 933 habitants âgés de 18 à 25 ans soit près de 20 % de sa population (INSEE 2018). Dans ce cadre, la Ville de Saint-Paul met en œuvre une politique Jeunesse ambitieuse structurée autour de 6 axes : L’épanouissement du jeune à travers la culture et les loisirs

L’insertion des jeunes

La prévention et la santé

La mobilité et le logement des jeunes

La gouvernance de la politique jeunesse

